Keine Krönung für sie: Sarah Ferguson macht das Beste draus!

Sarah Ferguson (63) findet es nicht weiter dramatisch. Die Britin war von 1986 bis 1996 mit Prinz Andrew (63) verheiratet. Trotz der Scheidung hat sie noch immer einen sehr guten Stand im britischen Königshaus. Das machte sich auch nach dem Tod der Queen (✝96) bemerkbar: Sarah hatte ihrer einstigen Schwiegermutter nämlich liebevolle Worte gewidmet. Zur Krönung von König Charles (74) ist sie aber dennoch nicht eingeladen – offiziell ist sie schließlich kein Royal mehr. Fergie wird den großen Tag trotzdem genießen!

In der TV-Show "Loose Women" erklärt Sarah nun, dass sie es nicht so wild findet, dass sie keine Einladung zur Krönung erhalten hat."Ich persönlich werde eine kleine Teestube einrichten, ein Krönungshühnchen-Sandwich essen und Wimpel aufhängen, das werde ich tun", verrät die 63-Jährige. Sie werde die Zeremonie also in ihrem Wohnzimmer vor dem Fernseher verfolgen – das mache sie sehr glücklich.

Nach all den Jahren unterstützt Sarah die royale Familie immer noch wo sie nur kann. Dass Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) in den vergangenen Jahren immer wieder gegen Prinz William (40) und Co. schossen, passte der Rothaarigen deswegen auch so gar nicht. "Nun, man kann nicht beides haben. Man kann nicht auf dem Zaun sitzen und mit einem Fuß drin und mit dem anderen draußen bleiben. Entweder ist man dabei oder nicht", wetterte sie gegenüber The Independent.

Action Press / Royal Press Europe Sarah Ferguson und Prinz Andrew im Juni 2019

Getty Images Fergie bei der BFI Luminous Fundraising Gala 2019

Getty Images Prinz Harry mit Herzogin Meghan beim Global Citizen Live Festival

