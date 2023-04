Verliebt: Susan Sideropoulos knutscht im Netz mit ihrem Mann

Susan Sideropoulos (42) und ihr Mann sind immer noch bis über beide Ohren verliebt. Seit 2005 ist die Schauspielerin mit Jakob Shtizberg verheiratet. Doch das Paar kennt sich schon viel länger, denn Jakob ist die Jugendliebe der GZSZ-Darstellerin. Bereits in den 90ern kamen sie zusammen. Und die beiden scheinen auch heute noch auf Wolke sieben zu schweben: Susan und Jakob zeigen im Netz nun ein seltenes Knutsch-Bild.

Auf Instagram teilt Susan die niedlichen Bilder mit ihrem Liebsten. Zusammen sitzt das Paar im Whirlpool und lacht gut gelaunt in die Kamera. Dem folgt ein Foto, auf dem die beiden sich innig küssen. Ein seltener Anblick, der ihre Fans freuen dürfte. "Zusammen – mein Lieblingsplatz auf der Welt", schreibt die 42-Jährige dazu. In den Kommentaren überschütten ihre Follower die Verliebten mit Komplimenten. "Ihr werdet auch von Jahr zu Jahr süßer", freut sich eine Userin. "Ihr seid ein tolles Paar. Ich gönne euch von ganzem Herzen, was euch verbindet", meint eine andere.

Auch wenn die beiden sich schon Jahrzehnte kennen, war es wohl nicht Liebe auf den ersten Blick. Denn äußerlich hatte Susan ihren Jakob beim ersten Mal wohl nicht überzeugen können. "Als ich Susan das erste Mal sah, hielt ich sie für eine optische Katastrophe. Rastazöpfe, zerrissene Strumpfhose, dieser Lucilectric-Look", erklärte der Unternehmer gegenüber Bunte. Doch Susan war wohl hartnäckig geblieben.

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg im April 2023

Instagram / susan_sideropoulos Jakob Shtizberg und Susan Sideropoulos im Dezember 1995

