Bad Bunny disst Harry Styles: Die Fans sind zwiegespalten!

Dieser Move von Bad Bunny (29) spaltet seine Fangemeinde! Der Musiker soll aktuell mit der Reality-TV-Bekanntheit Kendall Jenner (27) anbandeln. Diese hat in der Vergangenheit schon einige Berühmtheiten gedatet: Angeblich ist sie unter anderem auch schon mal mit dem Sänger Harry Styles (29) zusammen gewesen. Nun disste Bad Bunny während eines Auftritts den Verflossenen von Kendall – das finden die Fans aber nicht so fair!

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, blendete auf seinem Coachella-Konzert einen Screenshot von einem Fan-Kommentar ein. "[...] Benito könnte 'As It Was' bringen, aber Harry könnte nie 'El Apagon' bringen", stand da. Das fanden viele Fans nicht besonders angebracht. "Ist Bad Bunny letztes Jahr nicht als Fan auf Harry Styles' Konzert gewesen – und macht ihn jetzt schlecht? Geh mir aus den Augen, bye", lautete einer von vielen kritischen Twitter-Kommentaren.

Andere wiederum fanden die Aktion von Bad Bunny ziemlich lustig und feierten ihn dafür. "Bad Bunny macht Harry Styles runter. Aber hat er gelogen? Nicht ein bisschen", schrieb beispielsweise ein amüsierter Nutzer zu der Angelegenheit.

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige

Getty Images Bad Bunny, Rapper

Anzeige

Getty Images Harry Styles im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de