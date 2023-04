Haben sich Jenny Frankhauser und ihr Steffen etwa verlobt?

Die Zeichen stehen wohl ganz auf Liebe! Seit ein paar Jahren gehen Jennifer Frankhauser (30) und Steffen König gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung krönten die beiden 2022 dann mit ihrem ersten gemeinsamen Kind. Doch offenbar gibt es bald wieder etwas zu feiern – treten die beiden etwa demnächst vor den Traualtar? Jenny und ihr Steffen scheinen sich verlobt zu haben!

Das vermuten jetzt einige Fans unter einem aktuellen Instagram-Beitrag der 30-Jährigen. Zu einem Video, in dem sich das Paar küsst, schreibt sie: "Es sind keine Worte nötig!" Besondere Hingucker: ein dezenter Klunker an ihrem Ringfinger! Und genau dieser versetzt die Supporter in Aufruhr. "Na endlich, herzlichen Glückwunsch" oder "Was ist das für ein Ring? Verlobung!", schreiben unter anderem zwei Follower. Und auch Jenny selbst heizt die Gerüchte an, indem sie eine Verlobungsspekulation mit einem Herz kommentiert.

Erst kürzlich berichtete die Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) ihren Fans noch, dass sie sich keinen Druck mit einer baldigen Verlobung macht. "[Der Antrag] kommt dann, wann er eben kommt. Ich finde es nicht schön, dem Partner unnötig Druck zu machen, ehrlich gesagt", verriet sie in einer Fragerunde auf Instagram.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Realitystar

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn, Dezember 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Influencerin

