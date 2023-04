"James Bond"-Star Jane Seymour berichtet von Nahtoderfahrung

Jane Seymour (72) spricht über eine schlimme Erfahrung. Die Schauspielerin spielte schon in etlichen Filmen und Serien mit – unter anderem bei James Bond oder in der Serie "Dr. Quinn". Bei den Dreharbeiten für einen Film erlitt sie jedoch einen anaphylaktischen Schock, da ihr Antibiotika falsch verabreicht wurden. Nun sprach Jane über diesen schlimmen Notfall und gab zu, dass sie eine Nahtoderfahrung hatte!

"Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich meinen Körper [nach den fast tödlichen Antibiotika] verlassen habe", gibt die 72-Jährige im Interview mit The New York Times zu. "Ich habe das weiße Licht gesehen und nach unten geschaut und ganz deutlich gesehen und gehört, wie alle schrien und versuchten, mich wiederzubeleben, was ihnen auch gelang", führt Jane weiter aus und erklärt, dass alles ganz ruhig war, als sie ihren Körper verlassen hatte.

Erst kürzlich plauderte die Britin über ihren Trick, immer jung auszusehen. Zum einen treibt sie viel Sport wie Pilates, aber sie hat auch einen Kameratrick: "Wenn das Licht von oben kommt, verstärkt das meine Tränensäcke. Ich brauche also Licht, das direkt auf mich gerichtet ist", erklärte Jane.

Anzeige

Getty Images Jane Seymour auf einer Party in West Hollywood im März 2018

Anzeige

Getty Images Jane Seymour, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / janeseymour Jane Seymour in L.A. im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de