Partnerlook: Mila Kunis und Ashton Kutcher elegant im Anzug

Ashton Kutcher (45) und Mila Kunis (39) zeigen sich von ihrer besten Seite! Die "Die Wilden 70er"-Stars gehen schon seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben und gelten als absolutes Traumpaar. Ihre zwei gemeinsamen Kinder, Wyatt und Dimitri, hatten das Liebesglück der beiden perfekt gemacht. Gestern genossen die Eltern aber einen Abend zu zweit – dafür schmissen sich Mila und Ashton auch ganz besonders in Schale!

Am Samstag fand in Los Angeles die 9. Verleihung des Breakthrough Prize statt, bei der die einflussreichsten Wissenschaftler der Welt mit Geldpreisen geehrt werden. Daran nahmen neben zahlreichen anderen Hollywood-Stars auch Mila und Ashton teil und begeisterten in einem coolen Pärchenlook. Die 39-Jährige trug einen glitzernden schwarzen Anzug mit einer durchsichtigen Bluse und hohen Schuhen. Ihr Mann entschied sich für einen klassischen schwarzen Smoking, wozu er ein weißes Hemd und eine Fliege kombinierte.

Auf dem Event machte der 45-Jährige einen entspannten Eindruck – obwohl öffentliche Veranstaltungen für ihn gar nicht so einfach sind. Im vergangenen Monat hatte Ashton im "Chicks in the Office"-Podcast berichtet, dass rote Teppiche für ihn aufgrund seiner Vaskulitiserkrankung eine große Herausforderung seien. "Ich kann nicht sehr gut hören, ich bin auf einem Ohr schwerhörig."

Getty Images Mila Kunis im April 2023

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher im April 2023

Getty Images Ashton Kutcher im April 2023

