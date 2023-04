Platzt vor Stolz: Lavinia Wollnys Tochter kann schon laufen!

Lavinia Wollny (23) ist eine stolze Mama! Die TV-Bekanntheit durfte gemeinsam mit ihrem Mann Tim Katzenbauer im Februar letzten Jahres ihre kleine Tochter Haylie Emilia auf der Welt begrüßen. Immer wieder gibt die "Die Wollnys"-Bekanntheit kleine Einblicke in ihren Alltag und die Fortschritte ihrer Tochter. Nun teilt Lavinia ganz stolz mit ihren Fans: Haylie Emilia kann schon ein bisschen laufen!

"Das geht alles viel zu schnell, von Tag zu Tag läufst du hier immer mehr rum", schreibt die 23-Jährige gerührt in ihrer Instagram-Story zu einer Aufnahme der Einjährigen. Darin läuft die Kleine von ihrem Papa Tim noch auf etwas wackligen Beinen zu Lavinia. "Ich kann es nicht glauben, wie schnell du groß geworden bist", schwärmt sie dazu.

Derzeit erwartet Lavinia ihr zweites Kind. Das Geschlecht verrieten die Zweifacheltern in spe auch schon: Dieses Mal bekommen sie einen Jungen! Die Influencerin freue sich schon sehr darauf, dass ihre Tochter bald nicht mehr alleine ist: "Bald kommt auch schon dein Bruder, du wirst große Schwester und ich weiß, dass du das alles so toll machen wirst, so toll wie du alles machst."

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollnys Tochter Haylie Emilia

Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny mit ihrer Tochter Haylie Emilia

RTLZWEI Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

