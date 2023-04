Cheyenne Ochsenknecht zeigt stolz die Tritte ihres Babys!

Allzu lange dauern wird es wohl nicht mehr! Im Dezember 2022 überraschte Cheyenne Ochsenknecht (22) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie und ihr Ehemann Nino Sifkovits werden zum zweiten Mal Eltern. Seitdem nimmt die Diese Ochsenknechts-Berühmtheit ihre Follower auf ihre zweiten Schwangerschaftsreise mit – so wie auch jetzt wieder: Cheyenne teilt im Netz einen Clip, der ganz deutlich die Tritte ihres ungeborenen Kindes zeigt!

In ihrer Instagram-Story hält die werdende Mama diesen intimen Moment für ihre Fans fest. Ganz entspannt sitzt das Model vor einem Tablet, während ihr Gatte den Arm auf ihren Bauch gelegt hat. In dem Clip können Fans auch ganz genau sehen, wie sich Cheyennes Bauch bewegt. Ihr kleiner Sohn scheint in diesem Moment besonders aktiv gewesen zu sein.

Erst vor Kurzem verriet die Beauty das Geschlecht ihres Kindes. Im Staffelfinale von "Diese Ochsenknechts" wurde das Geheimnis gelüftet. "Ich habe es irgendwie geahnt, aber ich habe dann doch eher gedacht, Team Girl", verriet sie und fügte hinzu: "Im Endeffekt bin ich extrem happy."

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknechts Babybauch

Anzeige

Instagram / ninoclaus Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Anzeige

Wie findet ihr es, dass sie so was teilt? Total schön! Na ja, muss nicht unbedingt sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de