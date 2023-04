Süß: Cheyenne Ochsenknechts Baby strampelt schon beim CTG

Cheyenne Ochsenknechts (22) Baby bewegt sich schon kräftig. Seit 2019 ist das deutsche Model mit dem Österreicher Nino Sifkovits zusammen und im vergangenen Jahr besiegelten sie ihre Liebe mit einer Hochzeit. Bereits im Jahr davor bekamen die beiden ihr erstes gemeinsames Kind. Mittlerweile freut sich das Paar auf Baby Nummer zwei – im Netz posten sie regelmäßige Updates zur Schwangerschaft. Jetzt zeigt Cheyenne ihren Followern, dass ihr Kind schon richtig treten kann.

In ihrer Instagram-Story postete die 22-Jährige erst ein Selfie von sich auf einer Krankenhaus-Liege, auf dem sie verschmitzt in die Kamera lächelt. Dazu schrieb sie: "Es ist CTG-Zeit für den kleinen Jungen." Einige Storys weiter teilte sie dann Aufnahmen aus ihrer Perspektive und filmte ihren Bauch – dabei konnte man sehen, dass ihre Kugel in kurzen Abständen unförmige Ausbeulungen in alle Richtungen annahm. Das sah nach einem ganz persönlichen Moment zwischen Mama und Sohn aus.

Dabei ließen Cheyenne und Nino ihre Fans ziemlich lange warten, bis sie endlich mit dem Geschlecht des zweiten Nachwuchses herausrückten. Erst am Ende der zweiten Staffel der Reality-TV-Sendung Diese Ochsenknechts wurde bekannt gegeben, dass die beiden einen Jungen bekommen.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de