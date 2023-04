Nach Zusammenbruch: Verena Kerth geht es wieder besser!

Verena Kerth (41) scheint sich von ihrem Zusammenbruch erholt zu haben. Die Moderatorin ist mit dem Musiker Marc Terenzi (44) liiert. Nach der Dschungelcamp-Teilnahme der Blondine machte der Sänger ihr sogar einen Antrag. Trotzdem kommen immer wieder Gerüchte auf, dass es bei dem Paar zeitweise kriseln soll. Vor Kurzem sorgte Verena dann aber mit ihrem Gesundheitszustand für Schlagzeilen: Die Blondine brach angeblich zusammen. Nun scheint sie aber wieder topfit zu sein!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Verena nach den Berichten um ihren Kollaps zu Wort – von einer körperlichen Erschöpfung war bei ihr aber keine Spur. Verena sprach von einem Event aus strahlend zu ihren Fans. "Zurück in München. [...] Auf einen schönen Abend!", zeigte sie sich euphorisch. Daraufhin teilte sie zahlreiche Eindrücke von der Veranstaltung: In einem engen grünen Mini-Kleid posierte sie selbstbewusst vor den Fotografen.

Dabei hatten sich viele Fans Sorgen um die 41-Jährige gemacht. Wie Bild berichtete, war Verena auf dem Event auf Mallorca einfach so zusammengeklappt – daraufhin habe sie medizinisch versorgt werden müssen und habe das Happening nicht wie geplant moderieren können.

ActionPress Marc Terenzi und Verena Kerth

Getty Images Verena Kerth im Juli 2022

Instagram / verenakerth Verena Kerth, Dschungelcamperin

