Kein Geburtstagsgruß von Iris' Kids: Peter Klein enttäuscht

Peter Klein (56) hat sich wohl mehr erhofft. Seit Anfang des Jahres liefern sich Iris Klein (55) und ihr Ex eine ordentliche Schlammschlacht im Netz. Der Grund: Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin hatte den einstigen Bodybuilder beschuldigt, eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) zu haben. Nachdem Peter tatsächlich Gefühle für die Schauspielerin zugab, wandten sich auch Iris' Kinder von ihrem langjährigen Stiefvater ab. An Peters Geburtstag bleiben Glückwünsche von Daniela Katzenberger (36) und Jennifer Frankhauser (30) deshalb aus.

Gegenüber Bild verrät Peter, dass er an seinem diesjährigen Ehrentag nichts von der Katze und Jenny gehört habe. "Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn sich vielleicht die eine oder andere Person gemeldet hätte. Aber man kann auch verstehen, dass es nicht so ist", erklärt der 56-Jährige einsichtig. Dass sich die beiden nun so von ihrem Stiefvater abwenden, geht allerdings nicht ganz spurlos an Peter vorbei: "Natürlich ist das enttäuschend, schließlich bin ich ihnen auch oft zur Seite gesprungen. [...] Es ist eben ihre Mama und da steht man nicht auf der Seite von dem, der die Beziehung beendet hat."

Dass sich die Katze und Jenny so auf die Seite ihrer Mutter stellen, liegt womöglich vor allem daran, dass Peter nach der Trennung immer wieder mit seinem angeblichen Seitensprung zu sehen ist. Nachdem die beiden zunächst verschmust in einem Baumarkt abgelichtet wurden, sah man die zwei zuletzt zusammen an einem Berliner Würstchenstand.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger (3.v.l.) posiert mit ihrer Familie, Mai 2021

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

Promiflash Peter Klein und Yvonne Woelke

