Kurz vor Hochzeit: Dominik und Lars Steinhöfel sind getrennt

Alles aus und vorbei! Eigentlich schienen Lars Steinhöfel (37) und sein Verlobter Dominik Schmitt ein eingespieltes Team zu sein. Vergangenes Jahr sprachen sie noch über gemeinsamen Nachwuchs. Dieses Jahr sollte sogar die Hochzeit stattfinden. Im September wollten sie sich das Jawort geben. Sogar das Format Das Sommerhaus der Stars hatten der Unter uns-Darsteller und sein Partner gewonnen. Doch jetzt die Schocknachricht: Lars und Dominik sind getrennt!

Das bestätigte das Management des Schauspielers gegenüber Bild. "Dominik hat letzte Woche die Verlobung aufgelöst und sich von Lars getrennt", heißt es in dem Statement. So sollen sogar Fremdgehgerüchte im Raum stehen. Die TV-Stars waren über fünf Jahre ein Paar. Die große Hochzeit war an ihrem sechsten Jahrestag geplant – den 23. September.

Es scheint schon alles geplant gewesen zu sein. Die Feier hätten die Fans hautnah miterleben dürfen – denn ein Kamerateam wäre dabeigewesen. Doch die Trauung fällt wohl aus. Laut dem Blatt sollen Lars und Dominik nun auf Kosten von rund 60.000 Euro sitzen bleiben.

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, August 2022

Lars Steinhöfel, "Unter uns"-Star

Dominik Schmitt, "Sommerhaus der Stars"-Gewinner 2021

