Nach Trennung: Georgia Harrison und Jack Fincham auf Event

Datet Georgia Harrison etwa wieder? Die einstige UK-Love Island-Teilnehmerin hat eine harte Zeit hinter sich: Ihr Ex Stephen Bear (33) hatte 2020 heimlich ein Sexvideo von ihr gedreht und veröffentlicht, weshalb das Ganze vor Gericht gelandet ist. Kurz nachdem ihr Verflossener schuldig gesprochen worden war, gab die Influencerin ihre neue Beziehung bekannt. Allerdings musste die Beauty bereits nach vier Monaten ein weiteres Liebes-Aus verkraften. Doch nun wurde sie mit einem anderen Mann an ihrer Seite gesehen: Georgia und Jack Fincham besuchten eine Veranstaltung.

Der ehemalige Islander und die Britin erschienen beide zu einem Pop-up-Event für verschiedene Modemarken. Dort ließen sich die beiden TV-Persönlichkeiten gemeinsam ablichten: Während die Influencerin ein blaues Hemd, einen beigen Mantel und hohe weiße Stiefeln trug, entschied sich der Hottie für ein gestreiftes Shirt, eine beige Hose und eine dunkle Jacke. In diesen Outfits posierten sie gemeinsam mit Jacks Bruder Oliver Arm in Arm für die Kamera. Auch wenn die zwei Islander diesen Schnappschuss jeweils in ihrer Instagram-Story teilten, ist unklar, ob zwischen ihnen ein romantisches Interesse besteht.

Doch ist Georgia überhaupt offen für einen neuen Mann in ihrem Leben? Schließlich hatte ihr die Geschichte mit dem Sextape ziemlich zugesetzt. "Die körperlichen Auswirkungen auf mich waren entsetzlich", hatte sie, wie Mirror berichtete, zugegeben und angemerkt: "Ich war sogar im Krankenhaus, aufgrund des Stresses." Zudem ist auch ihre Trennung noch nicht lange her, weshalb nicht klar ist, ob sie bereit für eine neue Beziehung ist.

