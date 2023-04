Nach Verlobungsgerüchten: Jenny Frankhauser spricht Klartext

Jetzt meldet Jenny Frankhauser (30) sich selbst zu Wort! Die Influencerin löste mit einem Video wilde Spekulationen aus. Darin knutschte sie mit ihrem Partner Steffen König. Doch ihren Fans fiel vor allem der verdächtige Ring an ihrem Finger auf. Sie witterten eine Verlobung und überschütteten die 30-Jährige mit Gratulationen. Nun klärt Jenny die Situation aber auf: "Wir sind (noch) nicht verlobt", schreibt sie in einer Instagram-Fragerunde. Was es mit dem Ring auf sich hat oder ob es sich einfach um ein Accessoire handelt, erklärt sie jedoch nicht. Aber immerhin scheint sie nicht auszuschließen, dass es in Zukunft eine Verlobung geben wird.

