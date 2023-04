Nach zwei Kindern: Will Kylie Jenner weiteren Nachwuchs?

Kylie Jenner (25) ist stolze Mama von zwei Kindern. Gemeinsam mit ihrem On-off-Partner Travis Scott (31) bekam die Reality-TV-Bekanntheit vor fünf Jahren Töchterchen Stormi (5) – 2022 folgte dann ihr Bruder Aire (1). Aktuell ist die Unternehmerin single, scheint aber mit dem "Dune"-Star Timothée Chalamet (27) anzubandeln. Doch ihr ganzer Stolz sind ihre Kids und Kylie genießt das Mamasein offensichtlich in vollen Zügen. Will Kylie etwa noch mehr Kinder haben?

In einem Hommegirls-Interview ging es darum, ob der Keeping up with the Kardashians-Star sich vorstellen könnte noch einmal Mutter zu werden. "Ich habe keine konkrete Zahl im Kopf. Ich weiß, dass das andere Frauen normalerweise haben, aber ich habe wirklich keinen Plan", erklärt die Beauty. Außerdem glaube sie an Schicksal. "Es kommt, wie es kommen soll", meint Kylie.

Gegenüber Vanity Fair plauderte die Influencerin vor wenigen Wochen aus, wie sie ihre Kinder erzieht. "Ich möchte ihnen mit meiner Erziehung vermitteln, wie sie die Kontrolle und Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen können." Sie versuche immer, ihnen verschiedene Wahlmöglichkeiten zu bieten.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kindern Stormi und Aire

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire

