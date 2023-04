Seit Prozess-Neubeginn: Danny Masterson zeigt sich erstmals

Danny Masterson (47) scheint guter Dinge. Der Schauspieler musste sich bereits Ende 2022 wegen mehrerer Missbrauchsvorwürfe vor Gericht verantworten. Doch die Jury kam nicht zu einem festen Entschluss. Die Verteidigung hatte beantragt, das Verfahren einzustellen, was jedoch abgelehnt wurde. Stattdessen begannen die Verhandlungen im Januar erneut. Seitdem war es ruhig um den "The Ranch"-Darsteller. Nun zeigt Danny sich erstmals seit Verhandlungsbeginn öffentlich.

Am Montag wurde Danny zusammen mit seinem Anwaltsteam vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles gesehen. Im schlichten schwarzen Anzug schien er zusammen mit den Juristen eine Mittagspause zu machen. Es ist das erste Mal, dass der 47-Jährige in der Öffentlichkeit gesehen wird, seit der Prozess wegen sexueller Nötigung von vorne begonnen hat. Danny schenkte den Fotografen sogar ein kleines Lächeln. Offenbar ist er guter Dinge und das, obwohl ihm bei einem Schuldspruch eine Haftstrafe von 45 Jahren bis lebenslänglich drohen kann.

Trotz der anhaltenden Vorwürfe gegen Danny hat er in der Schauspielwelt aber noch Freunde, die zu ihm halten. Vor allem sein Kumpel Ashton Kutcher (45) scheint weiter hinter ihm zu stehen. Laut Daily Mail wünsche er sich, dass sein Kollege freigesprochen wird. Doch er betonte auch, nicht zu wissen, was wirklich passiert ist. Ashton und Danny kennen sich noch aus der Serie "Die wilden Siebziger" und standen auch für "The Ranch" gemeinsam vor der Kamera.

Anzeige

KAT / MEGA Danny Masterson im April 2023

Anzeige

Getty Images Danny Masterson beim Launch Event zu "The Ranch" 2017

Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher und Danny Masterson bei den CMT Music Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de