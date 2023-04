Spiel-Fail: "Prominent getrennt"-Sandra platzt der Kragen

Sandra Janina van der Heide (23) flippt aus! Die einstige Temptation Island-Teilnehmerin ist zurzeit mit ihrem Ex-Freund Juliano Fernandez bei Prominent getrennt zu sehen. In der vergangenen Folge schafften es die beiden gerade so unter die besten drei Paare. Doch nach dem letzten Spiel bekamen sich die beiden heftig in die Haare – und Sandra verlor die Geduld mit Juliano.

In der aktuellen Folge "Prominent getrennt" krachte es so richtig zwischen Sandra und Juliano. Eigentlich sollten die Frauen ihre Ex-Männer beim Spiel mit Folie umwickeln und als Floss benutzen. Doch anders als die anderen Jungs bewegte der Influencer sich offenbar nicht. Dass er im Anschluss auch noch leidend nach Hause kam, weil er angeblich zu viel Wasser geschluckt hatte, brachte das Fass bei Sandra zum Überlaufen. "Du hast gar nichts gemacht! Du lagst da, wie ein Stück Fleisch", fuhr sie ihn an, als er sich eigentlich entschuldigen wollte. "Ich konnte nicht, weil du falsch gewickelt hast", schoss Juliano zurück und verließ die Situation.

Es ist nicht das erste Mal in der Show, dass Juliano mit seinem extremen Ehrgeiz auffällt. Bereits einige Folgen zuvor hatte die Blondine sich während eines Spiels offenbar nicht gut genug angestellt und hatte sich von ihrem Ex einiges gefallen lassen müssen. "Ich verstehe nicht, warum du dich so anstellst und so dumm bist", hatte er sich geärgert.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Sandra Janina und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"

Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt" 2023

Sandra Janina und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"

