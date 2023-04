Alec und Hilaria Baldwin mit Kindern in New York unterwegs

Alec Baldwin (65) genießt einen gemeinsamen Familienausflug. Der Schauspieler wurde wegen Totschlag angeklagt und befindet sich derzeit im Gerichtsprozess. 2021 hatte er am Set seines Western-Streifens "Rust" eine Requisitenwaffe abgefeuert, die fälschlicherweise mit scharfer Munition geladen war. Die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) ist an den Folgen der Schussverletzung gestorben. Trotzdem versuchen der siebenfache Vater und seine Frau Hilaria Baldwin (39) in einen normalen Alltag zurückzukehren.

Der Schauspieler und seine 39-jährige Frau nahmen vier ihrer sieben Kinder mit in den Washington Square Park in der Nähe ihres Hauses in Manhattan und schienen zu versuchen, ein wenig Normalität zu genießen. Die Familie machte unter anderem an einem Eisstand Halt. Alec genoss seine freie Zeit, im Moment bereitet er sich auf die Wiederaufnahme der Dreharbeiten zu "Rust" nach seiner Anklage vor.

Die Liebe des Paares scheint nach wie vor groß zu sein, wie er vor wenigen Tagen auf Instagram verdeutlicht hat: Alec hat ein Foto von seiner Frau veröffentlicht, auf dem sie von den Kindern umringt auf dem Boden liegt. "Heute vor elf Jahren habe ich mich mit einem wunderbaren Menschen verlobt […]. Elf Jahre, sieben Kinder und ein Meer von Erinnerungen später", schwärmte er von seiner besseren Hälfte.

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Said Elatab/MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit drei ihrer Kinder

Getty Images Alec Baldwin, März 2023

