"Rust"-Prozess: Alec Baldwin findet Klage "höchst abwegig"!

Alec Baldwin (65) sieht sich nicht schuldig! Der Schauspieler wurde wegen Totschlag angeklagt und befindet sich derzeit im Gerichtsprozess. 2021 hatte er am Set seines Western-Streifens "Rust" eine Requisitenwaffe abgefeuert, die fälschlicherweise mit scharfer Munition geladen war. Die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) ist an den Folgen der Schussverletzung gestorben. Der Hollywood-Star plädierte im Februar auf "nicht schuldig". Die Familie der Verstorbenen zog mit einer weiteren Klage nach und verlangt eine Schadensersatzzahlung in unbekannter Höhe. Nun fordert Alec die Abweisung der Klage!

"Diese Klage ist höchst abwegig", verkünden Gerichtsdokumente, die People vorliegen. Diese bestätigen, dass Alecs Anwälte die Klage von Halynas Eltern und Schwester für ungerechtfertigt halten und ihre Abweisung beantragen. Als Grund wird genannt, dass die Kamerafrau schon mehrere Jahre nicht mehr im Kontakt mit ihrer Familie gewesen sei. "Der Verlust einer Tochter und Schwester ist zweifellos unter allen Umständen schmerzhaft. Doch die Kläger, die sich vor ihrem Tod jahrelang körperlich, finanziell und emotional von Halyna distanziert hatten, haben keinen tragfähigen Grund für eine Handlung gegen den Beklagten", betonen die Anwälte.

Der Schauspieler und seine Verteidigung gaben bislang mehreren Mitgliedern der Filmcrew die Schuld an der Tragödie. Alec reichte daher Klage gegen die Waffenmeisterin, den ersten Regieassistent, den Requisitenlieferant und die Requisiteurin ein. Ihre Fahrlässigkeit habe dazu geführt, dass sich das Unglück ereignete. Der Regieassistent Dave Halls wurde bereits zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

