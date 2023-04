Cheyenne Ochsenknecht freut sich über Herzschlag ihres Babys

Sie schwebt im Baby-Glück! Cheyenne Ochsenknecht (22) und Nino Sifkovits sind bereits Eltern ihrer kleinen Tochter Mavie (2), die im März 2021 das Licht der Welt erblickte. Im August 2022 gaben sich das Model und sein Partner dann das Jawort. Und noch im selben Jahr folgte die nächste freudige Nachricht: Die Influencerin und ihr Mann erwarten Baby Nummer zwei! Jetzt gab die Beauty wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft – Cheyenne war beim Frauenarzt!

Und dort freute sie sich über etwas ganz Besonderes: Sie konnte den Herzschlag ihres ungeborenen Kindes hören. Davon teilte die Tochter von Natascha (58) und Uwe Ochsenknecht (67) ein kurzes Video in ihrer Instagram-Story. Freudig schrieb sie dazu: "Ton an für den Herzschlag des kleinen Mannes." Zu Beginn des Clips zeigte Cheyenne den Bildschirm des Geräts und schwenkte dann auf ihren in ein Tuch eingewickelten Babybauch.

Die baldige Geburt ihres Sohnes scheint die Blondine gelassen zu nehmen. In einer Fragerunde auf Social Media hatte ein neugieriger Fan wissen wollen, ob sie schon aufgeregt sei. "Nein, noch nicht, immer erst, wenn es so weit ist", hatte Cheyenne erklärt. Außerdem wisse sie schon, was auf sie zukommt – dank ihrer Tochter. Trotzdem hatte sie zugegeben, dass es anstrengend sei, schwanger zu sein und gleichzeitig ein Kleinkind zu Hause zu haben.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, 2023

Anzeige

Instagram / ninoclaus Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihre Tochter Mavie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de