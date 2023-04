Geburtstags-Post: Travis Barker ganz vernarrt in Kourts Po!

Er kann ihrem Hintern einfach nicht widerstehen! Dass Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) verliebt wie am ersten Tag sind, dürfte für viele Fans wirklich nicht mehr neu sein. Vor allem vor öffentlichen Liebesbekundungen machen die beiden keinen Halt – auch nicht zu Kourtneys Geburtstag: Travis widmete seiner Ehefrau einen po-tastischen Netzbeitrag und machte ihr nebenbei noch eine rührende Liebeserklärung!

Am Dienstag feierte die The Kardashians-Berühmtheit ihren 44. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte natürlich auch ihr Gatte einen Beitrag, der es ganz schön in sich hatte: Neben verliebten Schnappschüssen der zwei, mischt sich in dem Instagram-Post auch immer mal wieder ein Bild von Kourts Po unter. Doch der Blink-182-Drummer liebt neben dem Hinterteil seiner Frau auch noch vieles andere an ihr, wie er zu dem Post schrieb: "Meine Seelenverwandte. Ich bin so dankbar, dass du heute geboren wurdest. Du verdienst alles, was dein Herz begehrt. Nichts macht mich glücklicher, als dich lächeln zu sehen."

Neben den zahlreichen Fans schmolz aber auch Kourtney bei dieser süßen Widmung nur so dahin. "Ich weine, weil du mich so glücklich machst. Ich liebe dich, mein Mann", kommentierte sie den Geburtstagsbeitrag und versah ihn mit einem Herz-Emoji. Wie findet ihr den Post? Stimmt in der Umfrage ab.

Anzeige

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker

Anzeige

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de