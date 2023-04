Heiß! Vanessa Nwattu posiert für Fans nur in Unterwäsche

Vanessa Nwattu zeigt, was sie hat! Hinter der Reality-TV-Kandidatin liegen einige turbulente Monate. Der Grund: Sie lernte ihren jetzigen Freund Aleksandar Petrovic (32) unter ganz pikanten Umständen kennen. Der Muskelmann bandelte mit ihr bei Temptation Island V.I.P. an, während er noch mit Christina Dimitriou (31) zusammen war. Inzwischen scheinen sich alle Parteien beruhigt zu haben. Jetzt verwöhnte Vanessa ihre Fans mit einem heißen Schnappschuss von sich!

Auf Instagram durften die Follower Vanessa in sexy Unterwäsche sehen. "Für mich geht's jetzt zum Sport", kündigte die TV-Persönlichkeit an, während sie für die Kamera posierte. Bevor die Beauty jedoch in die Sportklamotten schlüpfte, präsentierte sie sich ihren Fans in einem kaki BH und einem knappen schwarzen Slip.

Obwohl Vanessa und ihr Aleks öffentlich zueinander stehen und immer wieder deutlich machen, wie sehr sie sich lieben, sind sie weiterhin im Netz jeder Menge Hate ausgesetzt. Während einige User sich für das Liebesglück des Paares freuen, prophezeien andere bereits eine Trennung. "Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem sie es bereuen wird", schrieb zum Beispiel jemand auf Instagram.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Influencerin

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

