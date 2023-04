Komplett ungeschminkt: Hailey Bieber zeigt sich natürlich

Hailey Bieber (26) zeigt ihr ungefiltertes Ich! Die Frau von Popstar Justin Bieber (29) ist von den Laufstegen dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Schon für die größten Luxusmarken posierte sie in aufwendigen Styles. Auch privat setzt die Beauty gerne auf edle Looks– sie kann aber auch anders. Für ihre Kosmetiklinie Rhode lässt Hailey jetzt die Hüllen fallen und präsentiert sich ganz ohne Schminke!

Auf Instagram gab die 26-Jährige nun einen kleinen Einblick in ihre Coachella-Vorbereitungen. Bevor sie mit ihrer Beauty-Routine startet, strahlt sie ganz unbeschwert in die Kamera und zeigt dabei stolz ihre makellose Haut – ganz ohne Filter oder Make-up. Für das Event trug sie anschließend einen natürlichen Look in dezenten Farben auf, ließ dabei aber Concealer oder Gesichtspuder weg: "Auf die Haut machen wir eigentlich gar nichts."

So gelassen wie vor dem Festival ging es Hailey wohl später am Abend nicht mehr: Denn sie musste sich um ihren Mann Justin kümmern. In einem TikTok-Video hängt er bei der Veranstaltung träge über einer Absperrung – das Model streichelt ihm währenddessen liebevoll über den Rücken.

Getty Images Hailey Bieber im November 2022

Instagram / rhode Hailey Bieber im April 2023

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

