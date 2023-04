Bill Kaulitz lästert über Dieter Bohlens DSDS-Auftritt ab!

Ihm gefiel der Auftritt so gar nicht! Bill (33) und Tom Kaulitz (33) sind derzeit mit Proben für ihre kommende Tour beschäftigt und befinden sich dafür momentan in Berlin. Zwischen den Tests für die Konzerte gönnen sich die Twins auch mal eine Auszeit und schauen gern mal Fernsehen. So schaute sich Bill das große DSDS-Finale an – und sah damit auch die überraschende Performance des Jury-Urgesteins Dieter Bohlen (69). Über diesen Auftritt lästert Bill nun ohne Zurückhaltung ab!

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" meint der Tokio Hotel-Frontman: "Als ich Dieters Auftritt gesehen habe, dachte ich mir: 'Krass, wie man so schlecht zu Play-back singen kann!' Und der weiß nicht mal, wie man eine Gitarre richtig hält." Es sei peinlich, dass bei DSDS alle live auftreten und der ehemalige Modern Talking-Sänger sich herausgenommen habe, mit Play-back zu performen. "Das war so getunt und klang scheiße. Man konnte nur schwer hingucken, es war komplett cringe", äußert Bill.

Auch viele Social-Media-User konnten Dieters Performance im Rahmen des Finales nicht ernst nehmen. "Dieter selbst würde bei der ersten DSDS-Runde rausfliegen" oder "Das war dann wohl die mit Abstand gruseligste Performance des Abends", lauteten unter anderem zwei Kommentare auf Twitter.

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Getty Images Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2023

Getty Images Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2023

