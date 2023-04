Diese Promis heißen Anna Maria Damms Nachwuchs willkommen!

Die Stars freuen sich für Anna Maria Damm (27)! Im vergangenen November hatte die Influencerin verkündet, dass sie und ihr Partner Julian Gutjahr (26) zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen. Am Donnerstag ist es endlich so weit: Töchterchen Kaia hat das Licht der Welt erblickt! Das teilt die einstige GNTM-Kandidatin mit einigen niedlichen Schnappschüssen aus dem Krankenhausbett. Auch Anna Marias prominenten Freunde freuen sich für die frisch gebackene Zweifachmama!

Unter dem Instagram-Beitrag von Anna Maria tummeln sich schnell viele begeisterte Fans. Auch einige Promis kommentieren die niedlichen Aufnahmen der Beauty, um ihr zu der Geburt zu gratulieren. "Wow. Glückwunsch. Ich freue mich sehr für euch" oder "Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch", zeigen sich unter anderem Sarah Harrison (31) und Laura Maria Rypa (27) ganz entzückt.

Auch Margarita Nigmatullin (27), Samira Cilingir, Hanna Schlönvoigt (27) oder Maren Wolf (30) freuen sich in der Kommentarspalte mächtig für die 27-Jährige. "Ohhh. Hallo, kleiner Schatz. Herzlichen Glückwunsch", freut sich auch die werdende Mama Anna Adamyan (26) über die Aufnahmen, in denen die Beauty ihre kleine Tochter liebevoll in den Armen hält.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Baby im Jahr 2023

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Baby im Jahr 2023

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023 in Köln

