Familie Schumacher reicht Klage wegen Fake-Interview ein!

Das wollen sie so nicht stehen lassen. Michael Schumacher (54) hatte sich bei einem Skiunfall 2013 schwere Kopfverletzungen zugezogen. Seitdem befindet er sich in Rehabilitation – seine Familie gibt keinerlei Informationen an die Öffentlichkeit. Dennoch erschien vor wenigen Tagen ein angeblich erstes Interview mit dem einstigen Rennfahrer. Wie sich allerdings am Ende des Artikels herausstellte, wurde das Gespräch durch eine künstliche Intelligenz geschrieben. Das wird Michaels Familie jedoch nicht einfach hinnehmen!

Die Familie möchte nun rechtliche Schritte gegen die Zeitung einleiten. Das berichtete nun The Sun. Doch nicht nur in der Schumacher-Familie stößt der Bericht auf wütende Reaktionen – auch im Netz wird heftig darüber geurteilt. "Absolut grausamer Gossen-'Journalismus'" oder "Geschmacklos", lauten einige der Kommentare.

2021 veröffentlichte Netflix eine Dokumentation über das Unglück des Rennfahrers. "Es war einfach richtig Pech. Mehr Pech kann man im Leben nicht haben", erklärte Schumis Frau Corinna (54) in dem Film. Noch vor dem Unfall hätte sie mit ihrem Liebsten über die Wetterlage gesprochen. "Der Schnee ist nicht opitmal, wir könnten ja nach Dubai fliegen!", hatte der ehemalige Rennfahrer kurz vor dem Unfall noch zu ihr gesagt.

Getty Images Michael Schumacher, 2012

Getty Images Michael Schumacher

Getty Images Corinna und Michael Schumacher, 2003

