Nach Trennung: Lars Steinhöfel hofft auf Liebes-Comeback

Gibt es noch Hoffnung für Lars Steinhöfel (37) und Dominik Schmitt? Die beiden Das Sommerhaus der Stars-Gewinner hatten eigentlich schon große Pläne für die Zukunft: Die Hochzeit stand vor der Tür und auch gemeinsamer Nachwuchs war bereits in Planung. Doch vor wenigen Tagen wurde die Trennung bestätigt. Der Unter uns-Darsteller sei von seinem Verlobten vor vollendete Tatsachen gestellt worden und mache daher eine schwere Zeit durch. Dennoch scheint er die Hoffnung nicht aufgeben zu wollen: Lars wünscht sich noch eine Chance mit Dominik!

Im Interview mit RTL muss der Schauspieler mit den Tränen kämpfen. "Ich liebe ihn immer noch, trotz allem", gibt er zu. Er betont erneut, mit der Trennung überhaupt nicht gerechnet zu haben. Die Möglichkeit eines Liebes-Comebacks will er offenbar nicht ausschließen: "Vielleicht gibt's ja doch noch irgendwann eine Chance […] Ich will ihn in meinem Leben behalten, wenn er es dann auch möchte." Doch vor allem sei es ihm wichtig, dass es kein böses Blut und keinen Rosenkrieg gebe. "Ich will nur, dass er weiß, dass ich da bin, wenn er mich braucht. Und ich hoffe, dass er alles gut übersteht", erklärt Lars.

Gegenüber Promiflash hatte der 37-Jährige bereits zugegeben: "Es geht mir momentan wirklich schlecht." Er brauche nun Zeit, um alles zu verdauen und seine Gefühle zu sortieren. Bisher sei es ihm ein Rätsel, was Dominik zu der Entscheidung brachte, die Verlobung zu lösen.

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel, Schauspieler

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Juli 2022

Instagram / larssteinhoefel Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel in Paris

