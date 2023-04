Alexander Zverev verliert an seinem Geburtstag Tennismatch

Trotz des besonderen Tags konnte Alexander Zverev (26) keinen Erfolg verzeichnen! Der Sportler gilt als der beste Tennisspieler Deutschlands und feierte schon viele Siege. Bei den Olympischen Spielen 2021 holte er sich die Goldmedaille im Einzel und schaffte es ein Jahr zuvor in das Finale der berühmten US Open. Am Donnerstag ging es für ein Turnier nach München, doch der Erfolg blieb aus: Ausgerechnet an seinem Geburtstag schied Alexander aus dem Wettbewerb aus!

Wie Bild unter anderem berichtet, verlor der 26-Jährige das Achtelfinale der BMW Open gegen Chris O'Connell. Alexander war sich seiner Misere bewusst und erklärte: "Die letzten Jahre komme ich hier sehr schwer mit dem Druck klar, in Deutschland zu spielen. Ich mache mir den Druck selbst und weiß, wie die letzten Jahre hier gelaufen sind. Seit 2018 habe ich hier nicht mehr gut gespielt." Der Freund von Sophia Thomalla (33) kann somit eine ausgeglichene Geburtstagsbilanz ziehen: Von insgesamt vier Matches an seinem Ehrentag hatte er jeweils zweimal verloren und gewonnen.

Von der Tribüne aus wurde der Beau von seiner Liebsten Sophia angefeuert. Wie glücklich die beiden miteinander sind, plauderte die Moderatorin kürzlich in einem Interview aus. "Ich habe einen Job, das weiß er. Er hat einen Job, das weiß ich auch und das ist alles eine Frage des Arrangierens und des gegenseitigen Respektierens", erklärte sie gegenüber Vip.de.

