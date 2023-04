Britney Spears' Vater hat Angst vor Memoiren seiner Tochter

Wie viel wird sie offenbaren? Britney Spears (41) musste viel durchmachen, doch die Sängerin kämpfte sich erfolgreich aus der jahrelangen Vormundschaft unter ihrem Vater Jamie Spears (70) heraus. Bereits im Jahr 2021 wurde bekannt, dass die Pop-Ikone eine Autobiografie veröffentlichen möchte, in der sie unverhüllt preisgeben möchte, was ihr wohl angetan worden ist. Vor Kurzem wurde bekannt, dass die Memoiren nun fertiggestellt seien. Vor allem einer scheint darüber nicht sehr erfreut: Ihr Vater fürchtet, dass Britneys Memoiren seinen Ruf zerstören könnten!

Wie Perez Hilton auf seinem Blog berichtet, habe ein Angestellter von Jamie geschildert: "Er wird es nicht zulassen, dass seine Tochter einfach über ihn schreibt, was sie will. Er wird nicht zulassen, dass sie seinen Ruf zunichtemacht!" Der Vater der "Gimme More"-Interpretin sei bereit, alles dafür zu tun, Unwahrheiten aus der Welt zu schaffen. "Britney und das Verlagshaus müssen mit Konsequenzen rechnen, wenn sie nicht aufpassen, was sie schreiben", meint ein Freund im Namen von Jamie.

Ob Brit sich von den Aussagen einschüchtern lassen und manche Details aus dem Buch streichen wird? Ein Insider äußerte darauf schließlich kürzlich gegenüber Page Six: "Ihr Buch ist brutal ehrlich und kommt von Herzen. Es wird kein Blatt vor den Mund genommen." Britney wolle mit der Veröffentlichung der Memoiren beweisen, dass sie ihr Leben wieder selbst in der Hand habe.

MEGA Jamie und Britney Spears 2008

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Getty Images Britney Spears bei den MTV VMAs in NYC im August 2016

