Das sagt Ex Chris Broy zu Eva Benetatous Playboy-Nacktfotos!

Wie findet Chris Broy (33) es, dass Eva Benetatou (31) sich nackt im Playboy zeigt? Bis 2021 waren die beiden ein Traumpaar, wirkten glücklich – doch dann trennte sich der Influencer noch während der Schwangerschaft seiner Freundin von ihr. Danach lieferten sich die Eltern des kleinen George einen Rosenkrieg. Zuletzt sollen sich das Bachelor-Girl und ihr Verflossener aber wieder angenähert haben. Jetzt zog Eva sich für den Playboy aus – was sagt Chris dazu?

"Ich hab ihr auch gesagt, sie soll machen, was sie für richtig hält. Ich hab da nichts zu bemängeln und hab da auch nichts zu sagen", erklärt er gegenüber Promiflash. Chris habe seiner Ex-Freundin aber deutlich kommuniziert, dass ihr Sohn dafür später von Mitschülern gehänselt werden könnte: "Ich hab da auch ein bisschen zurückgedacht, und mir gedacht, wenn ich damals in der Schule gewesen wäre und die anderen Jungs hätten meine Mama irgendwie nackt gezeigt auf dem Handy – hätte ich nicht so cool gefunden." Wenn die Bilder für seinen Sohn allerdings kein Problem seien, sei alles okay.

Eva selbst hatte sich gegenüber Bild auch schon zum Thema Nacktfotos und Mutterschaft geäußert. "Wenn mein Sohn diese Fotos irgendwann sehen wird, wird er sicherlich wesentlich älter sein als jetzt und zu diesem Zeitpunkt wird er schon damit umgehen können und wissen, was der Playboy ist", hatte sie klargestellt.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

RTLZWEI / Jana Herty Eva Benetatou und Chris Broy

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos, April 2022

