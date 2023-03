Chris Broy und Eva Benetatou sprechen offen über Versöhnung

Wer hätte das gedacht? Chris Broy (33) und Eva Benetatou (30) haben ihr Kriegsbeil begraben! Nach ihrer Trennung im Sommer 2021 lieferten die Reality-TV-Stars sich eine öffentliche Schlammschlacht. Obwohl kurz nach dem Liebes-Aus ihr gemeinsamer Sohn George Angelos zur Welt kam, konnten die Verflossenen nicht aufhören, zu streiten. Lange Zeit sah es so aus, als würde ihr Rosenkrieg zum Dauerzustand werden. Aber jetzt haben die Eltern sich aufgerafft und versöhnt. In einem offenen Gespräch plaudern Chris und Eva jetzt ehrlich über ihr derzeitiges Verhältnis.

"Vor einem halben Jahr hätte ich normalerweise gesagt: 'Okay, gar kein Bock auf die... Dass die da ist, wo ich auch bin'", offenbart der Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmer im RTL-Interview. Doch inzwischen seien diese negativen Gefühle verschwunden. Eva erklärt: "Als Eltern muss man auch die persönlichen Dinge, die man vielleicht untereinander in der Vergangenheit hatte, beiseitelegen und einfach nur an das Kind denken."

Weiter betont die einstige Bachelor-Finalistin: "Wir haben heute einen respektvollen Umgang miteinander. Wir können miteinander am Tisch sitzen und essen und mit dem Kleinen spielen, was unternehmen – und einfach Eltern sein." Wer davon am meisten profitiert? Der kleine George! "Das macht unseren Sohn unfassbar glücklich, er ist immer happy zurzeit. So soll es halt auch weitergehen." Glaubt ihr, Eva und Chris schaffen es, dieses gute Verhältnis aufrechtzuerhalten? Stimmt ab!

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit Söhnchen George

Evris Evanthia Benetatou und Chris Broy

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

