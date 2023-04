Fremdgehgerüchte von Serkan: So reagiert Samira Klampfl!

Jetzt bricht auch sie ihr Schweigen! Serkan Yavuz (30) ist derzeit bei Kampf der Realitystars zu sehen – jedoch sorgt er eher mit diesen Bildern für Schlagzeilen. Der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat wurde von einem Promiflash-Leser beim Feiern entdeckt, dabei kam er einer unbekannten Dame nahe. Er soll ihr auch einen Kuss auf die Wange gegeben haben. Serkan selbst meinte, dass es nur eine Unterhaltung gewesen sei. Jetzt meldet sich auch seine Freundin Samira Klampfl (29) zu Wort!

In ihrer Instagram-Story teilt sie das besagte Bild und schreibt offenbar belustigt dazu: "An den unbekannten Fotografen – mach das nächste Mal bitte ein Video der Situation. Ich weiß gerade nichts mit dem Foto anzufangen." Samira scheint das Pic also eher weniger zu stören. "Mir ist nur die Tatsache bekannt, dass Fans gerne mal ein bis zwei Sätze quatschen wollen", führt sie aus.

Samira ist anscheinend sicher, dass der Vater einer Tochter nur mit einem Fan geredet habe. Auch Serkan betonte bereits auf Social Media: "Entspannt euch, Leute. [Das] war eine Unterhaltung gestern im Klub, wo es laut ist, das Foto sieht dramatischer aus, als es ist."

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

