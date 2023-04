Gerard Piqué und seine Clara feiern romantischen Geburtstag

Gerard Piqué (36) und seine Clara Chia Marti verbringen einen romantischen Urlaub zu zweit. Vergangenes Jahr trennte der Fußballer sich von der Sängerin Shakira (46). Das Beziehungs-Aus endete in einem gewaltigen Rosenkrieg. Der Grund: Der Sportler soll eine Affäre mit seiner neuen Freundin Clara gehabt haben. Doch mit ihr scheint er nun wieder glücklich zu sein: Gerard und Clara verbringen ihren Geburtstag zusammen in Abu Dhabi.

Am Dienstag soll Gerard zusammen mit Clara bei ihrer Abfahrt aus der spanischen Metropole Barcelona gesichtet worden sein. The Mirror berichtet, dass die beiden wohl einen romantischen Trip nach Abu Dhabi geplant haben. In einem Luxushotel wollen die Turteltauben dann wohl gemeinsam Claras 24. Geburtstag feiern. Wo genau die beiden absteigen und was geplant ist, ist aber nicht bekannt.

Für Gerard könnte die Auszeit durchaus nötig sein, denn er musste sich zuletzt mit der Tatsache beschäftige, dass seine Ex Spanien zusammen mit den beiden Söhnen verlassen hatte. Ein Insider hatte The Sun verraten, dass Shakiras Umzugspläne den 36-Jährigen so überrumpelt haben sollen, dass er richtig wütend geworden sei. "Er ist sehr verärgert, weil man ihm sehr wenig Zeit gelassen hat", meint die Quelle. Auch die Tatsache, dass seine Kinder mitten im Schuljahr die Schule wechseln müssen, habe ihm gar nicht gepasst.

Anzeige

Getty Images Gerard Piqué, August 2022

Anzeige

Getty Images Gerard Piqué im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / shakira Shakira, Gerard Piqué und ihre Söhne Sasha und Milan im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de