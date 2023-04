"Guter Mann": Sarah Ferguson verteidigt Ex-Mann Prinz Andrew

Sie steht immer noch zu ihrem Ex! Sarah "Fergie" Ferguson (63) war von 1986 bis 1996 mit Prinz Andrew (63) zusammen. In den vergangenen Jahren sorgte dieser für zahlreiche Negativschlagzeilen: Er soll in den Sexring von Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Deswegen wurden dem Bruder des britischen Königs unter anderem auch seine royalen Titel entzogen. Seitdem steht er im Kreuzfeuer der internationalen Presse – Fergie fordert jetzt, dass Prinz Andrew endlich in Ruhe gelassen wird!

Da bald die offizielle Krönungszeremonie von König Charles (74) ansteht, steht der in Ungnade verfallene Prinz wieder besonders im Fokus der britischen Medien, weswegen Fergie ihn nun in Schutz nimmt. "Prinz Andrew ist so ein guter Mann. Er ist ein freundlicher, guter Mann, und ich denke, dass das Rampenlicht von ihm weggenommen werden muss. Er soll sein Leben wieder aufbauen", meint die Herzogin von York nun im Interview mit "Good Morning Britain".

An der Feierlichkeiten zur Krönung am 6. Mai wird Prinz Andrew allerdings trotzdem teilnehmen – seine Ex-Frau steht aber nicht auf der Gästeliste. Das scheint die 63-Jährige aber nicht allzu sehr zu stören. "Ich werde mir einen kleinen Krönungs-Lunch anrichten und mit kleinen Flaggen dekorieren. Ich schaue so Dinge gerne im Fernsehen, die Kommentatoren sind immer sehr unterhaltsam", verriet sie in der Talkshow "Loose Women".

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew an ihrem Hochzeitstag, Juli 1986

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

Getty Images Sarah Ferguson, März 2023

