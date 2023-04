Heiß! Madonnas Tochter Lourdes mit Mega-Dekolleté auf Event

Lourdes Leon (26) stiehlt allen die Show. Mittwoch versammelte sich die Prominenz beim Mugler H&M Global Launch in New York City. Bei dem Fashionevent überzeugten Stars wie Pamela Anderson (55), aber auch das deutsche Model Stefanie Giesinger (26) mit ihren ausgefallenen und heißen Looks. Die Tochter von Popstar Madonna (64) zog aber besonders viele Blicke auf sich: Lourdes ließ auf dem Red Carpet tief blicken.

Auf dem roten Teppich der Modeveranstaltung schienen die meisten Gäste auf Schwarz zu setzen. So auch Lourdes. Allerdings stach die 26-Jährige in ihrem hautengen Catsuit definitiv aus der Masse heraus. Das Teil hatte nicht nur jede Menge Cut-outs, sondern ließ mit dem tief ausgeschnittenen Dekolleté nur wenig Raum für Fantasie. Dazu hängte sich das Model einen schwarzen Mantel locker über die Schultern.

Aber auch die anderen Promis haben sich an diesem Abend ordentlich Mühe mit ihren Outfits gegeben. So posierte die 90er-Ikone Pamela in einem heißen, glitzernden Jumpsuit mit einem eleganten Blazer darüber. Stefanie wollte hingegen ein bisschen mehr Farbe und entschied sich für ein dunkelrotes, bodenlanges Kleid zusammen mit einer braunen Lederjacke im Used Look.

Getty Images Lourdes Leon, Model

Getty Images Pamela Anderson im April 2023

Getty Images Stefanie Giesinger in New York City 2023

