"Langer Leidensweg": So geht es Anna-Maria Ferchichis Sohn

Anna-Maria Ferchichi (41) ist erleichtert! Die Influencerin und ihr Mann Bushido (44) haben bereits acht gemeinsame Kinder und leben in Dubai. Ihren Fans gibt sie regelmäßig private Einblicke in den Mama-Alltag. Dabei zeigt sie nicht nur süße Videos ihrer Kinder, sondern spricht auch offen über ihre Sorgen, wenn ihr Nachwuchs mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Im vergangenen Jahr offenbarte sie, dass bei Djibrail schon im frühen Alter eine chronische Erkrankung festgestellt worden war. Nun offenbart Anna-Maria, wie schlimm der Krankheitsverlauf ihres Sohnes war.

In ihrer Instagram-Story thematisiert sie nun erneut das PFAPA-Syndrom und beschreibt den "langen Leidensweg": "Ein fürchterlicher Zustand – jeden Monat, über Jahre, sein Kind mit hohem Fieber, starken Schmerzen und total isoliert vom normalen Leben [zu sehen]." Sie berichtet von einer zeitweisen Besserung, doch sei es in den letzten Monaten so schlimm gewesen, "dass Djibi nicht mehr sitzen oder liegen konnte." Daher habe sie erneut einen Rheumatologen aufgesucht und erzählt erleichtert, dass die Anerkennung und Behandlung des Syndroms in ihrer jetzigen Heimat deutlich weniger mühsam gewesen sei als in Deutschland. Nach fünf Jahren Kummer freue sie sich, "dass es jetzt einen Weg gibt, sich nicht mehr so zu fühlen".

Anna-Maria berichtete bereits, dass sich die Diagnose ihres Sohns sehr mühselig gestaltet hatte. "Bei Djibi hat sich das so geäußert, dass er obere Bauchschmerzen hatte, einmal im Monat. Vorher hat er immer geklagt, dass er Knochenschmerzen hat", erinnerte sie sich. Der Ernst der Lage sei jedoch erst ärztlich anerkannt worden, als sie mit einem Fiebertagebuch aufgezeigt hatte, wie periodisch die Beschwerden auftreten.

Anzeige

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige

RTL+ Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Issa, Aaliyah und Djibrail

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de