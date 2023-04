Shakira auf Villenjagd in Miami: So viel will sie ausgeben!

Shakira (46) sucht nach einem neuen Familienheim! Nach ihrer turbulenten Trennung von Gerard Piqué (36) wurde bekannt, dass die "Hips Don't Lie"-Interpretin mit dem gemeinsamen Nachwuchs Barcelona verlassen und ein neues Leben in Miami beginnen will. Davon erhofft sie sich auch mehr Privatsphäre für ihre Söhne Milan (10) und Sasha (8). Zu Beginn des Monats verließen die drei Spanien endgültig, doch einen langfristigen Wohnsitz soll die Zweifachmama noch nicht gefunden haben. Nun wurde Shakira bei der Immobilienjagd in Florida gesichtet!

Auf Fotos, die The Sun vorliegen, schlendert sie mit ihrem Bruder und einer Maklerin durch die luxuriösen Wohngegenden Miamis. Für ihr nächstes Familiendomizil soll die Sängerin umgerechnet etwa 45 Millionen Euro ausgeben wollen. Derzeit lebe sie in einer angemieteten 13-Millionen-Euro-Villa am Meer, während sie nach etwas Größerem suche. Dafür war sie lässig unterwegs und trug ein dunkelblaues T-Shirt zu einer locker sitzenden Jeans mit weitem Bein und großen Taschen. Den Look vervollständigte sie mit einer schwarzen Handtasche mit bunten Balenciaga-Logos und einer großen schwarzen Pilotenbrille.

Auf Social Media hatte sie ihre Fans bereits über ihren Neuanfang informiert. "Ich habe mich in Barcelona niedergelassen, um meinen Kindern die Stabilität zu geben, die wir jetzt am anderen Ende der Welt suchen, neben Familie, Freunden und dem Meer", hatte sie erklärt. Shakira habe erkannt, dass "Freundschaft länger hält als Liebe".

