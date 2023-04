Nach Piqué-Drama: Shakira verlässt Spanien mit ihren Söhnen!

Shakira (46) macht sich aus dem Staub! Die "She Wolf"-Interpretin trennte sich im vergangenen Sommer nach elf gemeinsamen Jahren von ihrem Ehemann Gerard Piqué (36). Der einstige Fußballspieler hatte sie mit Clara Chia Marti betrogen, mit der er jetzt zusammen ist. Ihren Groll verarbeitete die Künstlerin in ihrer Musik und brach mit ihrem Disstrack sämtliche Rekorde. Im März wurde bereits bestätigt, dass sie bald das ehemalige Familienheim in Barcelona hinter sich lassen und mit den Söhnen Sasha (8) und Milan (10) in Miami leben wird. Nun haben Shakira und ihre Kinder Spanien verlassen!

Auf Instagram teilt sie einen Schnappschuss aus dem Flugzeugfenster und schreibt: "Die Dinge sind nicht immer so, wie wir sie uns vorstellen. Manchmal rennen wir, aber wir kommen nicht an." Spanische Medien haben bestätigt, dass auch Sasha und Milan mit ihr in Barcelona ein Flugzeug bestiegen. Ihre Söhne scheint sie in dem nachdenklichen Post auch anzusprechen: "Zweifelt nie daran, dass ich hier sein werde." Ob sie direkt nach Miami fliegt oder noch andere Ziele hat, ist derzeit unklar, doch Shakira ist wohl bereit, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Die Sängerin habe ein hartes Jahr hinter sich, erzählte sie im vergangenen Monat. Ihre Musik habe ihr dabei geholfen, das Liebes-Aus und den Betrug zu verarbeiten: "Es war ein gesunder Weg, meine Emotionen zu kanalisieren." Aus der schmerzhaften Trennung sei sie gestärkt hervorgegangen und fühle sich nun unabhängig. "Früher habe ich die Geschichte geglaubt, dass eine Frau einen Mann braucht", hatte sie in einem früheren Interview erklärt.

Shakiras Instagram-Story, April 2023

Shakira und Gerard Piqué mit Sohn Milan, 2014

Shakira mit ihren Söhnen Sasha und Milan, Dezember 2022

