So viel wiegt Laura Maria Rypa nach ihrer Schwangerschaft!

Laura Maria Rypa (27) geht offen mit ihrem Gewicht um! Anfang des Jahres hatten die Influencerin und ihr Verlobter Pietro Lombardi (30) voller Freude verkündet, dass ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt hat. Nur wenige Wochen nach der Geburt zeigte sich die Neu-Mama wieder völlig erschlankt im Netz. Ihren schnellen Gewichtsverlust führt sie auf ihre guten Gene zurück. Nun verrät Laura Maria sogar, wie viel sie inzwischen wiegt.

Im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story plaudert die 27-Jährige so manches Detail über sich aus. So gibt sie nicht nur ihre Körpergröße preis, sondern auch ihr Gewicht. "Ich finde auch, dass ich auf Bildern viel größer aussehe, aber ich bin 1,63 Meter groß. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich aktuell wiege. Letzter Stand war 52 Kilo, aber jeder Körper ist anders!", berichtet der Social-Media-Star seinen Fans.

Bei den 52 Kilogramm scheint es sich um das Ausgangsgewicht von Laura Maria zu handeln. Denn erst Anfang April hatte sie ebenfalls in einer Fragerunde auf Instagram erzählt, dass sie die rund 17 Kilo, die sie im Laufe der Schwangerschaft zugelegt hatte, nun wieder los sei. "Ich bin wieder bei meinem normalen Gewicht", hatte sie mitgeteilt.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa präsentiert ihren Babybauch

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Juni 2022

