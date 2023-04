Vor Zwillingsgeburt: Hilary Swank machte ein Nacktshooting

Hilary Swank (48) ließ ihre Schwangerschaft mit einem besonderen Bild festhalten. Die "P.S. Ich liebe Dich"-Darstellerin und ihr Mann Philip Schneider sind vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden: Sie begrüßten ihre Zwillinge auf der Welt. Seitdem genießt die Neu-Mama ihre Familienzeit in vollen Zügen, denn schließlich hegte sie schon seit Langem einen Kinderwunsch. Wie froh Hilary ist, Mama geworden zu sein, drückte sie nun mit einem Foto aus, das kurz vor der Geburt aufgenommen wurde.

Auf Instagram postete die 48-Jährige jetzt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich: Zum Zeitpunkt des Bildes ist die "Million Dollar Baby"-Darstellerin hochschwanger gewesen. Splitterfasernackt setzt sie ihre Rundung an der Körpermitte in Szene, in dem sie mit einem Arm um ihre Kugel greift, während sie mit der anderen Hand ihre Brüste bedeckt. "Danke Brian Bowen Smith, dass du einen meiner Lieblingsmomente in der Schwangerschaft festgehalten hast", richtete die Beauty das Wort in der Bildunterschrift an den Fotografen und merkte an, dass sie zu dem Zeitpunkt in der 27. Schwangerschaftswoche gewesen war.

Bereits für ihren Verkündungspost hatte Hilary einen niedlichen Schnappschuss gepostet: Auf dem Foto sieht sie sich mit ihren beiden Babys auf dem Arm einen malerischen Sonnenuntergang an. "Es war nicht einfach. Aber Junge (und Mädchen!), das war es wert. Frohe Ostern! Posting aus dem Himmel", hatte sie zu ihrem Beitrag dazugeschrieben, mit dem sie die Geburt ihrer Zwillinge verkündet hatte.

Anzeige

Getty Images Hilary Swank und Philip Schneider Februar 2019

Anzeige

Getty Images Hilary Swank im Mai 2022 in New York

Anzeige

Instagram / hilaryswank Schauspielerin Hilary Swank mit ihren neu-geborenen Babys

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de