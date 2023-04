Yeliz-Jannik-Drama: Das ist Max Bornmanns Statement dazu!

Was sagt er dazu? Max Bornmann und Yeliz Koc (29) hatten sich bei der diesjährigen Staffel von Make Love, Fake Love kennengelernt. Dort hatten der Hottie und die Influencerin miteinander angebandelt. Letztendlich war Yeliz' Entscheidung im Finale jedoch auf Jannik Kontalis gefallen – mit dem sie nach der Show auch eine Beziehung einging. Nach einer kurzen Trennung inklusive öffentlicher Schlammschlacht sind die beiden jetzt wieder ein Paar. Doch was ist Max' Meinung zu dem Drama?

"Was ich zu der ganzen Situation sagen kann, ist, dass alles mittlerweile sehr lange her ist und ich mich nicht in der Position sehe, über eine fremde Beziehung zu urteilen", schreibt er in seiner Instagram-Story. Er hätte nicht gedacht, dass er nach einer so langen Zeit noch eine Rolle in der Beziehung spielen würde. "Ich wünsche den beiden natürlich nur das Beste", meint Max. Mehr gebe es seinerseits dazu nicht zu sagen.

Nach Yeliz und Janniks Trennung lieferten sich die beiden einen öffentlichen Schlagabtausch – die Brünette beschuldigte den TikToker beispielsweise fremdgegangen zu sein und keine Miete bezahlt zu haben. Vor wenigen Tagen gab es dann ein Update: Das zerstrittene Paar hat sich ausgesprochen. Und das Liebes-Comeback ließ nicht lange auf sich warten: Seit Mittwoch sind die beiden Influencer wieder offiziell zusammen.

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Instagram / max_bornmann Max Bornmann

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

