"1.000.000 Mal Danke": Gülcan Kamps schwärmt von ihrem Baby

Gülcan Kamps (40) scheint gar nicht genug von ihrem Kind zu bekommen zu können. Auf ihrem Social-Media-Account gewährt die ehemalige Viva-Moderatorin ihrer Community stets Einblicke in ihren Familienalltag. So berichtete sie erst vor einigen Tagen beispielsweise vom ersten Friseurbesuch ihres Kindes, der sich allerdings als echter Reinfall herausstellte. Dennoch scheint die Beauty total in ihrer Mama-Rolle aufzugehen. Nun schwärmte Gülcan ein weiteres Mal von Baby Kamps.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 40-Jährige nun einen Schnappschuss von sich, unter dem sie einige liebevolle Worte für ihr Kind fand. "Ich liebe dich, mein Baby!", schrieb die Schauspielerin türkischer Abstammung, bevor sie fortfuhr: "Wir machen gerade einen sehr entspannten Familienurlaub und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie alles ohne dich war". Sie sei außerdem sehr dankbar für ihre kleine Familie, und "dass ich ein gesundes, fröhliches und liebes Kind in dieser Welt begleiten darf". Ihren Post beendete sie mit den Worten: "1.000.000 Mal Danke an das Universum".

Obwohl Gülcan ihren Nachwuchs im Netz immer wieder eine kleine Liebeserklärung macht, geht sie auch offen damit um, dass ihr Mama-Alltag nicht immer einfach ist. "An alle Mamas: Nicht alle Tage sind happy Sunshine und das ist ganz normal!", hatte Sebastian Kamps' Ehefrau Anfang des Jahres ehrlich geschrieben. Dennoch versuche sie die gemeinsame Zeit mit ihrem Kind bewusst zu erleben und zu genießen.

Gülcan Kamps im Januar 2022

Gülcan Kamps, Schauspielerin

Gülcan Kamps, TV-Moderatorin

