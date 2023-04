Coachella-Kritik: Stichelt Paulina Ljubas hier gegen Lola?

Verpasst Paulina Ljubas (26) Lola Weippert (27) hier etwa einen Seitenhieb? Sowohl die Ex on the Beach-Kandidatin als auch die Moderatorin waren am vergangenen Wochenende auf dem Coachella-Festival in Palm Springs. Letztere hatte jedoch kritisiert, dass es bei der Veranstaltung größtenteils um Selbstinszenierung gehe. Ihre Fans warfen ihr daraufhin Doppelmoral vor – schließlich hatte sie sich selbst extra Outfits dafür anfertigen lassen. Jetzt meldet sich auch Paulina zu dem Thema: Sie kann die Festival-Kritiker nicht verstehen!

In ihrer Instagram-Story erzählte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin, dass ihrer Meinung nach nicht das Festival kontrovers sei, sondern gewisse Content Creator, die dort waren: "Fast alle Influencer haben nicht einen Cent für das Festival bezahlt – ok, vielleicht Getränke – und meckern dann auf höchstem Niveau über das Coachella." Das sei den Marken und Managements gegenüber, die das ermöglichen, etwas respektlos, findet Paulina: "Du kannst doch nicht so einen Aufriss betreiben und hinterher sagen: 'Das ist alles Fake und Selbstdarstellung'." Ob sie damit auf Lola anspielen wollte, ließ sie aber offen.

Paulina selbst hat das Festival sehr genossen. Dennoch sei sie froh, jetzt wieder nach Hause zu fliegen. "Ich muss sagen, mir hat Los Angeles gut gefallen, aber es reicht mir dann auch. Es ist nicht zu 100 Prozent mein Vibe", erzählte die Kölnerin.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas auf dem Coachella 2023

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

