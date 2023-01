Wann startet eigentlich die vierte "Emily in Paris"-Staffel?

Vor ein paar Tagen hat die dritte Staffel der beliebten Netflix-Serie Emily in Paris auf der Streamingplattform Premiere gefeiert! Die Geschichte rund um Emily (Lily Collins, 33), Gabriel (Lucas Bravo), Camille (Camille Razat), Mindy (Ashley Park, 31) und Co. nahm in den neuen Folgen einige unerwartete Wendungen. Zudem endete das Finale mit einem spannenden Cliffhanger. Kein Wunder, dass die Fans der Show schon jetzt ungeduldig auf die Fortsetzung warten. Aber wann geht eigentlich die vierte Staffel von "Emily in Paris" bei Netflix an den Start?

Auf der offiziellen Instagram-Seite von Netflix hieß es schon im Januar 2022: "Sagt 'Bonjour' zu drei und vier! Emily kehrt offiziell für zwei weitere Staffeln zurück!" Dass es eine Fortsetzung geben wird, ist also klar. Allerdings gibt es bislang noch keinerlei Informationen darüber, wann die neuen Folgen veröffentlicht werden. Es liegt jedoch nahe, dass die vierte Staffel Ende 2023 online geht – die drei vorherigen Seasons feierten nämlich jeweils Ende 2020, 2021 und 2022 Premiere.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Start der Dreharbeiten allerdings noch nicht in Sicht – bislang steht nämlich noch nicht einmal das Drehbuch für die neuen "Emily in Paris"-Episoden! "Wir fangen wirklich erst nach dem Jahreswechsel an, darüber nachzudenken", erklärte der Produzent Darren Star gegenüber Entertainment Weekly.

Getty Images Die "Emily in Paris"-Darsteller bei der Premiere der dritten Staffel in Paris

Netflix Eine Szene aus "Emily in Paris" Staffel drei

Getty Images Darren Star auf einer Gala in L.A. im Oktober 2018

