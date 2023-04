Nach Coachella-Diss: Bad Bunny entschuldigt sich bei Harry!

Tut es ihm etwa Leid? Vor wenigen Tagen kam es beim Coachella-Festival zu einem Vorfall, der den Fans von Harry Styles (29) so gar nicht gefiel: Der Latin-Rapper Bad Bunny (29) disste den Sänger während eines Auftritts. Das kommt sehr überraschend, da Ersterer im vergangenen Jahr wohl noch als Fan auf einem Konzert des "As It Was"-Interpreten gewesen sei. Nun klärt sich der Fall jedoch auf, und: Bad Bunny entschuldigt sich bei Harry für den Diss!

Während des zweiten Coachella-Wochenendes trat der Latin-Rapper ein weiteres Mal als Headliner auf – und ließ auf einem großen Bildschirm während seines Auftritts eine Twitter-Nachricht aufploppen. Die Worte "Sorry Harry. Der Diss war ein Fehler meines Teams. Wir lieben dich" waren auf dem Bildschirm zu lesen. Es scheint also kein böses Blut zwischen den zwei Musikern zu geben.

Am Wochenende zuvor war während Bad Bunnys Performance folgende Nachricht auf dem Bühnenbildschirm zu lesen gewesen: "Benito (Bad Bunny) könnte 'As It Was' bringen, aber Harry könnte nie 'El Apagon' bringen." Der Kommentar hatte also darauf angespielt, dass Ersterer einen Song von Harry ohne Probleme, Harry aber nicht einen Song von Bad Bunny singen könnte.

Getty Images Bad Bunny, Latin-Rapper

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Bad Bunny, Musiker

