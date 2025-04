Harry Styles begeistert Fans mit kurzen Shorts in London

Harry Styles (31) wurde am Dienstag bei einem Spaziergang durch den Londoner Stadtteil Mayfair gesichtet und sorgte mit seinem Outfit für Aufsehen. Der Sänger, bekannt aus seiner Zeit bei One Direction, trug eine sportliche Kombination bestehend aus winzigen, roten Retro-Shorts von Adidas, einem bedruckten weißen Pullover, einer blauen Jacke und weißen Sneakern, wie Fotos, die Dailymail vorliegen, zeigen. Darauf lehnt sich Harry entspannt an einen Zaun, scheint dabei Musik zu hören. Nach Beendigung seiner "Love On Tour"-Tournee im Juli 2023 genießt der 31-Jährige gerade eine wohlverdiente Auszeit von der Bühne.

Der Musiker überrascht jedoch nicht nur mit seinen Outfits, sondern auch mit seinen sportlichen Leistungen. Erst kürzlich beendete er den Tokyo Marathon mit einer beeindruckenden Zeit von 3 Stunden, 24 Minuten und 7 Sekunden, womit er es unter die 6000 schnellsten von über 26000 Läufern schaffte. Seinen Erfolg verdankt er laut seinem Personal Trainer Thibo David einem intensiven Trainingsprogramm, das Joggen, Schwimmen, Gewichtstraining und Mobilitätsübungen umfasst. Thibo verriet gegenüber The Independent: "Harry war einer der schnellsten, sogar im Vergleich zu professionellen Boxern und Fußballern." Auch Regeneration spielt für den Sänger eine große Rolle – mit Eisbädern, Massagen und Stretching-Programmen sorgt er für optimale Erholung.

Trotz seines Superstar-Status und seiner vielen Erfolge überrascht der Künstler, der neuerdings einen dicken Schnurrbart trägt, seine Fans immer wieder mit seiner Bodenständigkeit – sei es bei öffentlichen Spaziergängen oder sportlichen Events wie dem Marathon. Mit seiner entspannten und gleichzeitig sportlichen Art bleibt er sowohl in der Musik- als auch der Fitness-Welt eine inspirierende Persönlichkeit.

Getty Images Harry Styles im September 2022

Getty Images Harry Styles im Februar 2023

