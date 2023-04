So bereitet sich Johannes Oerding auf "Sing meinen Song" vor

Ab dem 25. April läuft wieder das Musikformat Sing meinen Song im TV und wie gewohnt sind viele bekannte Gesichter Teil des Casts. So dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf Nico Santos (30), Lea (30), Clueso (43) oder die Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (38) freuen. Auch Johannes Oerding (41) wird mit von der Partie sein und kann es wohl gar nicht erwarten. Im Talk mit Promiflash äußert der "An guten Tagen"-Interpret: So bereitet sich Johannes auf "Sing meinen Song" vor!

"Ich bin in dem Punkt ein richtiger Streber. Ich habe mir wie ein Trüffelschwein die Biografien, die Interviews und Skandale der anderen Teilnehmer reingezogen", verrät der 41-Jährige gegenüber Promiflash. Er wolle eine gewisse Basis für aufkommende Gespräche haben und nicht nur Oberflächliches mit den anderen Stars besprechen. "Also, ich gehe schon sehr vorbereitet in das Format, das ist natürlich auch das Ziel seitens der Redaktion. Aber das mache ich wirklich sehr gern", führt der Musiker fort.

Auch Nico Santos hat anscheinend kein Problem damit, vorbereitet in das Format zu gehen, und auch er freue sich ungemein. Er schilderte vor Kurzem: "Man lernt in diesen zweieinhalb Wochen, in denen man da ist, so viel über sich selbst kennen – über das Künstler-Dasein, aber auch über das Private." Die Show sei ein einmaliges Erlebnis, welches man als deutscher Künstler nicht missen wolle.

Getty Images Johannes Oerding, Musiker

Getty Images Johannes Oerding, Sänger

Getty Images Nico Santos, Sänger

