Turtelnd erwischt: Daten sich Yasin und Christina Dimitriou?

Ist das der neue Mann an der Seite von Christina Dimitriou (31)? Die Griechin wurde nun nach dem Temptation Island V.I.P.-Drama mit ihrem Ex Aleksandar Petrovic (32) jetzt gemeinsam mit Yasin Mohamed (31) gesichtet. Die beiden schlenderten Hand in Hand durch Dortmund und hatten dabei augenscheinlich eine gute Zeit. Laut einem Promiflash-Insider sollen sie sich sogar geküsst haben! Im Netz zeigten sie sich ebenfalls zusammen: Sie gönnten sich ein Essen und machten sogar einen Ausflug ins Möbelhaus.

