Alec Baldwins Verfahren pausiert: Hilaria leger unterwegs

Kann sie nun aufatmen? Hilaria Baldwin (39) musste in den vergangenen Monaten sehr viel durchmachen. Ihr Liebster Alec (65) hatte vor knapp eineinhalb Jahren am Set des Films "Rust" ungewollt die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen, was bei dem Schauspieler nach wie vor eine große psychische Belastung darstellt. Der daraus entstandene Gerichtsprozess gegen ihn wurde jedoch vorerst auf Eis gelegt und Alec steht nun wieder für Dreharbeiten für "Rust" vor der Kamera. Hilaria hingegen war nun mit ihrem Nachwuchs in New York unterwegs!

Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, war die Brünette leger gekleidet. Sie trug ein dunkelgrünes Top, hatte lässig ein grau-weißes Flanellhemd übergeworfen und sich in Kombination für eine lockere Jeans entschieden. Sehr auffällig an ihrem Outfit waren hingegen beigefarbene Fellpantoffeln und eine große schwarze Sonnenbrille, die teilweise jedoch von ihrem im Wind flatternden Haar überdeckt wurde. Vor sich hin schob die 39-Jährige einen Kinderwagen, in dem sie ihr jüngstes Kind Ilaria Catalina Irena transportierte.

Hilarias Mann hat in letzter Zeit ebenfalls alle Hände voll zu tun. Erst vor Kurzem waren Schnappschüsse vom "Rust"-Set auf TMZ aufgetaucht. Alec hatte – in voller Cowboy-Montur – einen braunen Mantel, Stiefel und einen Cowboy-Hut getragen.

Hilaria Baldwin im Jahr 2022

Hilaria Baldwin im Jahr 2018

Alec Baldwin, Schauspieler

