Ana Johnson gerührt: Sie sah ersten Herzschlag ihres Babys

Ana Johnson (29) ist immer noch von ihren Gefühlen überwältigt! Die Influencerin und ihr Mann Tim wünschen sich seit Jahren ein Baby. Da sie Schwierigkeiten hatte, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, hat sie sich bereits mehreren Kinderwunschbehandlungen unterzogen. Nach dem sechsten Embryotransfer hat es dann endlich geklappt: Ana ist schwanger. Auch Wochen später kann sie ihr Glück kaum fassen. Nun hat sie sogar den ersten Herzschlag ihres Babys gesehen.

"Plötzlich war es da, dieses kleine Pulsieren auf dem Ultraschall... Noch nie haben wir etwas Schöneres sehen dürfen! Ich kann es gar nicht fassen, dass mein Körper das geschafft hat", freute sich die 29-Jährige in einem Instagram-Post. Nach all den Jahren sei das ihr größter Meilenstein. "Passend zur siebten Schwangerschaftswoche hatten wir den nächsten Ultraschall in der Klinik und waren so aufgeregt. Wir konnten unseren Augen nicht trauen, dass unser zweites Kennenlernen schon so aussehen würde", erzählte sie weiter. Sie könne es kaum glauben, dass nach einem fünfjährigen Kampf ein kleines Wunder in ihr heranwachse.

Ana realisiert ihr großes Glück immer mehr. "Der jahrelange Kampf hat sich gelohnt und unser kleiner Krümel wird von Tag zu Tag größer... So muss es jetzt weitergehen", betonte die einstige Podcasterin. Seit dem Klinikbesuch könne sie nur noch so vor Freude schreien und weinen.

Ana Johnson, Influencerin

Tim und Ana Johnson

Ana und Tim Johnson

